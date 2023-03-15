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Хирурги Кыргызстана и России провели уникальную операцию и спасли больную

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- Нина Ничипорова
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Прилететь из Москвы почти за четыре тысячи километров в Бишкек, чтобы вместе со своим другом и коллегой профессором Бебезовым прооперировать пациентку, мог, наверное, только заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрей Рябов.

"Причем в свой день рождения! – сказал vb.kg заведующий кафедрой госпитальной хирургии КРСУ профессор Бахадыр Бебезов.

Безусловно, сказалась и многолетняя дружба двух замечательных хирургов, которых роднит преданность своим пациентам и умение не сдаваться в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Профессору Бебезову тоже ведь сродни дух врачебного братства, он тоже всегда мчится на помощь больным.

Этот случай в хирургической практике, можно сказать, уникальный. 44-летняя пациентка двух известных докторов в восемнадцать лет от отчаяния выпила уксусную эссенцию, сожгла себе пищевод. Ее чудом спасли и с тех пор ей проводили бужирование, то есть расширяли пищевод. Неоднократно она даже сама проводила эту процедуру и во время последней повредила себе пищевод.

"В клинику имени Ахунбаева женщина поступила на третьи сутки после случившегося, с медиастинитом - воспалительным процессом средостения, в котором располагаются сердце с крупными сосудами, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы и грудной лимфатический проток, бронхиальное дерево. Это крайне опасное для жизни состояние. Обычно больные после таких осложнений не выживают, - рассказал vb.kg Андрей Рябов. – Но она попала в надежные руки, хирурги торакального отделения сделали ей серьезную хирургическую операцию, после которой больная пошла на поправку и неплохо себя чувствовала".

"Но самое ужасное в этой ситуации было то, что высокая рубцовая стриктура пищевода распространялась и на глотку, - добавил Бахадыр Хакимович.

Без сложнейшей операции в данном случае было не обойтись, без нее больная была обречена.

"Когда Бахадыр Хакимович рассказал мне об этом случае по телефону, я решил приехать, чтобы вместе провести эту операцию. Объем ее был и большим, и сложным. Мы оперировали двумя бригадами. И, судя по состоянию больной, операция нам удалась. Все прошло хорошо, без осложнений, четко. Вот что значит корпоративный дух!", - сказал vb.kg Андрей Борисович.

Как пояснил профессор Бебезов, больная уже много лет питается и принимает лекарства через гастростому, искусственное отверстие, соединяющее брюшную стенку и желудок. "Андрей Борисович сформировал искусственный пищевод из левой половины толстой кишки, один конец которой вшил в желудок, а второй сформировал с глоткой анастомоз. Причем постарались сформировать его как можно ниже глотки, чтобы не повредить нервы, отвечающие за всю моторику. Голос пациентке тоже удалось сохранить. Она уже переведена в палату", - рассказал vb.kg Бахадыр Хакимович.

"Я не первый раз приезжаю в Кыргызстан и хочу сказать, что в Кыргызстане опытные хирурги. Они замечательно делают многие сложные вмешательства, ездят на научные конференции, в курсе многих новшеств в хирургии. Уверен, что тесная связь кыргызстанских хирургов с российскими клиниками идет только на пользу нашим пациентам и нам самим", - считает Андрей Рябов.

"И во многом благодаря вам. Многие наши молодые хирурги, не говоря о поколении докторов постарше, учились в России. Каждый год мы отправляем в Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена своих ординаторов, которые проходят там специализацию, в том числе под вашим руководством. Мы, конечно, очень благодарны и академику Андрею Каприну, и вам за то, что постоянно поддерживаете наших врачей, наших ребят. Они восхищены вашим отношением к ним, опытом, которым вы с ними делитесь. Это дорогого стоит. А дружба Бахадыра Хакимовича с вами спасает жизни наших кыргызстанцев", - поблагодарила Андрея Рябова ректор Медакадемии имени И.К. Ахунбаева Индира Кудайбергенова.

"Решением ученого совета академии мы присвоили вам звание "Почетный профессор КГМА", - добавила она, вручая большому другу Кыргызстана профессорскую мантию и диплом о присвоении звания "Почетный профессор КГМА".

"Это большой подарок мне на день рождение. Столь высокое звание еще больше связало меня с Кыргызстаном, с моими друзьями здесь. Спасибо. Будем работать вместе – учить молодых и помогать нашим больным", - заверил Андрей Рябов.


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URL: https://www.vb.kg/428018
Теги:
операция, Россия, хирургия, Москва, сотрудничество, Кыргызстан, медицина, врачи, пациент
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