В мире отмечают 7-ю годовщину провозглашения Декларации DPCW

С 14 по 19 марта 2023 года в 41 стране Европы, Африки, Северной Америки и Азии проходит серия мероприятий, посвященных 7-й годовщине провозглашения Декларации о мире и прекращении войн (DPCW), которые организовывает международная миротворческая неправительственная организация "Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света" (HWPL) при ЕКОСОС ООН.

По ее данным, в рамках темы "Институциональный мир: укрепление коммуникации для построения доверия" к конференциям присоединятся более 7000 человек, представляющих политику, юристов и религию, образование, СМИ, женщин и молодежь. Участники поделятся примерами предотвращения, медиации и разрешения конфликтов, чтобы институционализировать мир как универсальную культуру и норму, основываясь на "Декларации о мире и прекращении войн" (DPCW) как инструменте всестороннего глобального сотрудничества в области миростроительства.

Во время 7-й годовщины провозглашения Декларации о мире и прекращении войн был представлен план действий по продвижению мира в Украине. В рамках мероприятий участники из более чем 100 стран пишут "Письма мира", осуждая вторжение России в Украину как нарушение международного права и требуя от президента России, Владимира Путина, полного ухода из территории Украины.

"Все члены организации "Небесная культура, мир во всем мире и восстановления света" (HWPL), граждане и средства массовой информации из всех слоев общества во всем мире призывают Россию прекратить все боевые действия и вывести свои войска (из Украины) на территорию своей страны. Если вы не остановите войну даже после того, как услышите эти возгласы людей во всем мире, история никогда не простит вам принесенных в жертву невинных жизней. Также будущие поколения россиян будут помнить вас и эту войну как неизгладимую и позорную историю", - говорится в коллективном письме.

Эти письма будут отправлены президенту России, российским посольствам и высокопоставленным чиновникам, а также часть писем как памятная капсула времени будут положены внутрь монумента мира, который будет установлен в Украине.

Главная конференция 7-й годовщины провозглашения Декларации о мире и прекращении войн (DPCW) состоялась 14 марта в Сеуле, Южная Корея, с участием более 1000 представителей из Кореи и других стран.

"Эта декларация, состоящая из 10 статей и 38 пунктов, направлена на восстановление духа, который послужил основой для создания Организации Объединенных Наций, и на достижение прочного мира путем продвижения универсальных ценностей глобального сообщества. DPCW содержит послание о прекращении войн, мире между народами и обществами, дружеских отношениях, процветании и счастье. Это простое послание, и каждый может понять это послание", - сказал на главной конференции 14 марта профессор Назрул Ислам, председатель департамента права Даккского университета, который участвовал в разработке DPCW.

В своем отчете о ходе работы Правин Парех, президент Конфедерации адвокатов Индии, рассказал об основных мероприятиях по преодолению разделений и недоверия, а также о ходе внедрения DPCW в Организации Объединенных Наций. "HWPL укрепляет солидарность, доверие и связь с молодежью, женщинами и гражданским обществом во всем мире посредством такой деятельности, как проект "Узаконим мир", Офисы Всемирного Альянса религий за мир (WARP) и образование мира", - сказал он.

Подчеркивая необходимость диалога между религиозными лидерами для содействия терпимости и взаимопониманию, вице-президент Ордена корейского буддизма Ёрэ, Мён Ан сказал: "В настоящее время в глобальном сообществе происходит много преследований и конфликтов между религиями. Это происходит из-за нетерпимости и недостатка общения. Однако что будет, если многие религиозные люди примут участие в диалоге по Священным Писаниям? Тогда наступления мира во всем мире будет лишь вопросом времени".

Во время выступления председатель HWPL, Ли Ман Хи подчеркнул: "Мир не может быть достигнут в одиночку. Если все смогут жить вместе в единстве, не будет войн и конфликтов. Как говорится, возлюби ближнего, как самого себя, война исчезнет только тогда, когда будет любовь друг к другу. Нынешнее международное право не может предотвратить войну. Россия, постоянный член ООН, начала войну. Декларация DPCW обновляет несовершенное международное право, чтобы прекратить войны. Настало время достичь мира. Точно так же, как люди учатся, когда им нужно создать (что-то), миру нужно учить в семье и школе, чтобы создать мир. Если сердца людей изменятся, будет создан прекрасный мир. Давайте все мы на планете станем посланниками мира".