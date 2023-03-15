Приобретайте экологичный транспорт в рассрочку – электросамокаты в O!Store

В магазинах O!Store вы найдёте электросамокаты Ninebot на любой рост и вес, разной мощности и размеров, а консультанты помогут вам подобрать идеальный вариант.

Как думаете, почему многие прокаты используют именно электросамокаты Ninebot?

Всё потому, что они быстрые, удобные, надёжные и мощные!

Пробки и ожидание транспорта на остановке останутся в прошлом. Вам больше не придётся толкаться в маршрутке, вы явно сэкономите на такси и не потратите лишнего на топливо для авто. Не нужно будет заморачиваться с парковкой, ведь самокату не нужен гараж, а переносить его достаточно легко, вдобавок он удобно складывается и не занимает много места.

Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку от 4362 сомов в месяц без первоначального взноса и переплат. Для вашего удобства и безопасности вы можете дополнительно приобрести шлем, сумку или сиденье.

Уточнить наличие нужной модели и заказать электросамокат можно на сайте ostore.kg и по телефону 0 705 007 000.

Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР №037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.