Срок полномочий президента Узбекистана увеличивается до 7 лет

Проект новой конституции Узбекистана увеличивает с 5 до 7 лет срок полномочий президента. Это предусмотрено конституционным законом, который был обнародован сегодня, 15 марта, для общественного обсуждения, сообщают СМИ.

В тексте проекта новой редакции Конституции говорится, что глава Узбекистана избирается гражданами страны "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет".

Пока статья 90 действующего Основного закона предусматривает, что президент избирается на 5 лет.

Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана назначили референдум по внесению изменений в Конституцию на 30 апреля, а 14 марта Сенат утвердил данное решение.