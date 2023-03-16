Погода
$ 87.46 - 88.31
€ 93.10 - 94.10

Срок полномочий президента Узбекистана увеличивается до 7 лет

131  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проект новой конституции Узбекистана увеличивает с 5 до 7 лет срок полномочий президента. Это предусмотрено конституционным законом, который был обнародован сегодня, 15 марта, для общественного обсуждения, сообщают СМИ.

В тексте проекта новой редакции Конституции говорится, что глава Узбекистана избирается гражданами страны "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет".

Пока статья 90 действующего Основного закона предусматривает, что президент избирается на 5 лет.

Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана назначили референдум по внесению изменений в Конституцию на 30 апреля, а 14 марта Сенат утвердил данное решение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428030
Теги:
президент, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  