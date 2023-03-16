Матраимов провел заседание Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ

Сегодня, 10 марта, в городе Санкт-Петербург в Таврическом дворце, который является штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), состоялись заседания Контрольно-бюджетной комиссии, а также Постоянной комиссии по науке и образованию. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Заседание Контрольно-бюджетной комиссии проходило под председательством депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Искендера Матраимова. В ходе данного мероприятия кыргызская сторона обратила особое внимание на необходимость полного и своевременного финансового обеспечения Международного культурно-образовательного форума МПА СНГ "Дети Содружества", основная цель которого – это создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.

В заседании Постоянной комиссии по науке и образованию Жогорку Кенеш представлял депутат Жаныбек Кыдыкбаев. Участники рассмотрели 14 вопросов, среди которых был проект положения о Международной олимпиаде по гуманитарным и общественным наукам школьников стран СНГ, а также концепция новой редакции модельного закона "О научной и научно-технической деятельности".