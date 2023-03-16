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В Бишкеке задержали юриста-мошенника

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержали юриста-мошенника. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 11 марта в милицию обратился гражданин Е.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина Л.А., который 14 июля 2022 года находясь в одном из офисов расположенных на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова г. Бишкек, где войдя в доверие и обманным путём, под предлогом предоставления юридических услуг завладел денежными средствами в сумме 81 тысячи 900 сом и 1 тысячи 400 долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Л.А. 1978 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на пятнадцать дней.

УВД просит граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией сообщить по следующим номерам : 0(500) 030-200, 0(0709) 843-307 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/428041
Теги:
задержание, мошенничество
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