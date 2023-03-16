Японского депутата лишили мандата за систематические прогулы

Депутат японского парламента Ёсикадза Хигаситани лишился депутатского мандата за систематические прогулы, сообщает "Московский комсомолец". Это – первый подобный случай в Японии за последние 70 лет.

Ёсикадза Хигаситани – не только депутат, но и YouTube-блогер, выступающий под псевдонимом GaaSyy. Судя по всему, именно увлечение блогерством отвлекало его от исполнения депутатских обязанностей.

Поскольку Хигаситани упорно игнорировал заседания парламента и подолгу отсутствовал на рабочем месте, верхняя палата парламента подавляющим большинством проголосовала за лишение его депутатского мандата (против проголосовал только один человек). Примечательно, что Хигаситани на голосовании не было, он, как всегда, отсутствовал.

Источник: turkmenportal