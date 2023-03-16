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Президент подписал распоряжение о госзакупках товаров производимых в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об установлении изъятия из национального режима товаров в определенных отраслях экономики Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, кабмину поручено в установленном порядке установить изъятие в отношении товаров отечественного производства, закупаемых для государственных нужд.

"Данным решением также рекомендовано государственным и муниципальным предприятиям, акционерным обществам, в которых государственная доля в уставном капитале составляет 50 и более процентов, производить закупку товаров в приоритетном порядке у отечественных производителей промышленной продукции" – говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428044
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, товары
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