Президент подписал распоряжение о госзакупках товаров производимых в КР

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об установлении изъятия из национального режима товаров в определенных отраслях экономики Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, кабмину поручено в установленном порядке установить изъятие в отношении товаров отечественного производства, закупаемых для государственных нужд.

"Данным решением также рекомендовано государственным и муниципальным предприятиям, акционерным обществам, в которых государственная доля в уставном капитале составляет 50 и более процентов, производить закупку товаров в приоритетном порядке у отечественных производителей промышленной продукции" – говорится в сообщении ведомства.