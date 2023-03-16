ГКНБ задержан Дуйшенбек Зилалиев

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела задержан бывший руководитель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования "З.Д.Т.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что "З.Д.Т." в 2017 году, имея властные полномочия, обещав решить вопрос выдачи лицензии на месторождение с полезными ископаемыми, получил денежные средства в размере 50 тысяч долларов США от гражданина "Б.Р.". Однако, со стороны "З.Д.Т." ранее взятые обязательства не были исполнены и полученные денежные средства не возвращены.

На основании собранных в ходе следствия доказательств, 15 марта 2023 года "З.Д.Т." водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР".

Отметим, судя по инициалам "З.Д.Т.", речь идет о Дуйшенбеке Зилалиеве.