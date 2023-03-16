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ГКНБ задержан Дуйшенбек Зилалиев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела задержан бывший руководитель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования "З.Д.Т.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что "З.Д.Т." в 2017 году, имея властные полномочия, обещав решить вопрос выдачи лицензии на месторождение с полезными ископаемыми, получил денежные средства в размере 50 тысяч долларов США от гражданина "Б.Р.". Однако, со стороны "З.Д.Т." ранее взятые обязательства не были исполнены и полученные денежные средства не возвращены.

На основании собранных в ходе следствия доказательств, 15 марта 2023 года "З.Д.Т." водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР".

Отметим, судя по инициалам "З.Д.Т.", речь идет о Дуйшенбеке Зилалиеве.


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URL: https://www.vb.kg/428047
Теги:
задержание, Дуйшенбек Зилалиев
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