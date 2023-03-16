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Эксперт предложил бороться с мусором в КР "турецким" методом

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- Виктория Гунгер
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Эксперт-"горняк" Эльдар Таджибаев предложил перенять турецкий опыт в борьбе с мусором в Кыргызстане.

По его словам, мусорные баки там находятся под землей. Подводится гидравлический шланг, с помощью чего баки поднимаются на поверхность. Это можно сделать и механически, вручную.

"В данном случае установлены два контейнера и их высвобождение занимает всего полторы – две минуты. Система оснащена сенсорными датчиками, информация о заполнении бака поступает в единый информационный центр. Машина подъезжает только тогда, когда баки заполнены. Исключено, чтобы баки переполнялись и мусор валялся рядом. Баки находятся под землей, не подвержены воздействию воды, снега, холода, ветра, более долговечны в использовании. Все чисто, аккуратно, без неприятных запахов", - поделился Таджибаев.

По его мнению, такое оборудование можно внедрить в Кыргызстане. Нет необходимости приобретения новых автомашин, и можно использовать действующий автотранспорт.


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URL: https://www.vb.kg/428052
Теги:
мусор, Турция, Кыргызстан, Тазалык
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