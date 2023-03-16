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В Жалал-Абадской области задержаны наркокурьеры

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудники СБНОН МВД КР при проведении мероприятий по пресечению и перекрытию незаконных каналов сбыта наркотических средств выявили кыргызстанцев, распространяющих гашиш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате оперативно – следственных мероприятий установлены личности наркоторговцев - 24-летний Т.Ф. и 25-летний А.С. жители Кара-Суйского района Ошской области. Оперативниками проведено задержание подозреваемых при сбыте наркотического средства "гашиш" (чарс) весом 1 кг. 435 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью

сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

На основании ст. 96 УПК Кыргызской Республики задержанные Т.Ф. и А.С. водворены в ИВС ОВД г.Жалал-Абад. В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всех лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/428057
Теги:
задержание, наркотики, Ошская область, МВД
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