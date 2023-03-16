Погода
$ 87.46 - 88.31
€ 93.10 - 94.10

Теперь на сотрудников ОВД Нарына за бездействие возбудили уголовное дело

159  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело на сотрудников ОВД города Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением со стороны сотрудников ОВД г.Нарын т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР.

14 марта 2023 года в адрес УГКНБ КР по Нарынской области с заявлением обратилась гражданка Кыргызской Республики З.Конукеева о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 9 марта 2023 года в одном из увеселительных заведений г.Нарын без каких либо-причин стали оскорблять, материть ее не цензурной бранью, после пытались ударить бутылкой, тем самым причинить вред здоровью. На что, З.Конукеева позвонила в службу 102, однако прибывший наряд сотрудников милиции, не предприняв каких-либо законных мер, халатно бездействуя уехали с места события.

По полученным видеоматериалам от камер наблюдения записи свидетельствуют о том, что сотрудники ОВД действительно не оказали соответствующей реакции на доводы заявителя, более того позволили лицам около криминальной среды издеваться и рукоприкладничать в свой адрес, тем самым нарушили ее конституционные права.

Необходимо отметить, что аналогические события происходили в органах внутренних дел (ОВД Кочкорского района Нарынской области и ОВД Сузакского района Жалал-Абадской области). Данные обстоятельства, показывают о неблагоприятной ситуации, складывающейся в территориальных подразделениях органов внутренних дел, что негативно отражается на проводимую политику государства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428059
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  