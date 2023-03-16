Теперь на сотрудников ОВД Нарына за бездействие возбудили уголовное дело

ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело на сотрудников ОВД города Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением со стороны сотрудников ОВД г.Нарын т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР.

14 марта 2023 года в адрес УГКНБ КР по Нарынской области с заявлением обратилась гражданка Кыргызской Республики З.Конукеева о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 9 марта 2023 года в одном из увеселительных заведений г.Нарын без каких либо-причин стали оскорблять, материть ее не цензурной бранью, после пытались ударить бутылкой, тем самым причинить вред здоровью. На что, З.Конукеева позвонила в службу 102, однако прибывший наряд сотрудников милиции, не предприняв каких-либо законных мер, халатно бездействуя уехали с места события.

По полученным видеоматериалам от камер наблюдения записи свидетельствуют о том, что сотрудники ОВД действительно не оказали соответствующей реакции на доводы заявителя, более того позволили лицам около криминальной среды издеваться и рукоприкладничать в свой адрес, тем самым нарушили ее конституционные права.

Необходимо отметить, что аналогические события происходили в органах внутренних дел (ОВД Кочкорского района Нарынской области и ОВД Сузакского района Жалал-Абадской области). Данные обстоятельства, показывают о неблагоприятной ситуации, складывающейся в территориальных подразделениях органов внутренних дел, что негативно отражается на проводимую политику государства".