90 дней бесплатной подписки "Яндекс Плюс" на новых тарифах О!

Новая линейка тарифов "Переходи на О!" – это новый уровень цифрового комфорта.

Это столько интернета, минут вне сети и топовых TV-каналов, сколько нужно. Общение в сети, как визитная карточка О!, было и есть – всегда безлимитное!

Но и это ещё не всё – к каждому тарифу прилагается бесплатная подписка "Яндекс Плюс" на 90 дней! Когда, если не сейчас, оценить все эти преимущества?

+ Яндекс.Музыка – это приложение подбирает музыку под настроение за считанные секунды;

+ Яндекс Go – найдёт и довезёт в комфорте с хорошей скидкой -10%;

+ КиноПоиск поможет с ходу выбрать интересный контент на вечер, который не будет отвлекать всплывающей рекламой;

+ Bookmate – снабдит вас необходимой литературой в обычном или аудиоформате. Здесь вы найдёте познавательный подкаст, который можно слушать во время пробежки или в дороге.

Все эти сервисы сэкономят вам кучу времени и доставят море приятных эмоций.

Всё, что нужно, в одном тарифе!

Выбирайте свой удобный тариф на сайте perehodi.o.kg, используйте цифровые возможности по максимуму!

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