"Тенгиз Болтурук необоснованно получил $883 тысячи от "Кумтора"""

Депутатская комиссия выявила, что бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук получил 883 тысячи долларов от "Кумтора" в качестве вознаграждения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил ее председатель Арсланбек Малиев.

"Болтурук получил 480,6 тысячи долларов в качестве вознаграждения на должности временного управляющего. С февраля по август 2022 года уже после увольнения он получил необоснованное вознаграждение в размере 403 тысяч долларов от "Кумтор Голд Компани" за работу в холдинге "Наследие великих кочевников", - сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.