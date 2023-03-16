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"Тенгиз Болтурук необоснованно получил $883 тысячи от "Кумтора"""

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутатская комиссия выявила, что бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук получил 883 тысячи долларов от "Кумтора" в качестве вознаграждения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил ее председатель Арсланбек Малиев.

"Болтурук получил 480,6 тысячи долларов в качестве вознаграждения на должности временного управляющего. С февраля по август 2022 года уже после увольнения он получил необоснованное вознаграждение в размере 403 тысяч долларов от "Кумтор Голд Компани" за работу в холдинге "Наследие великих кочевников", - сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.


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URL: https://www.vb.kg/428063
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Тенгиз Болтурук
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