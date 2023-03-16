ЦИК провела тренинг кандидатам в депутаты айыльных кенешей Чуйской области

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов некоторых местных кенешей, назначенных на 9 апреля 2023 года, начала серию тренингов для кандидатов в депутаты айыльных кенешей. Обучения проходят по ключевым вопросам избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Так, члены ЦИК, кураторы по Чуйской области А. Бекматов, А. Жумалиева и А. Жупуева ознакомили кандидатов в депутаты Кызыл-Дыйканского айылного кенеша Жайылского района и Байтикского айылного кенеша Аламудунского района Чуйской области об особенностях текущих выборов.

Участникам встречи рассказали об информационных ресурсах Центральной избирательной комиссии, таких, как электронный кандидат, актуализация списков, отображение данных об участниках голосования и итогах голосования.

Также была предоставлена информация о правилах финансирования избирательной кампании, ведения избирательных фондов кандидатов. Особое внимание было уделено правилам проведения предвыборной агитации, избирательным спорам, порядке их рассмотрения и ответственности за нарушения избирательного законодательства КР.

Кроме того, участники тренинга получили ответы на вопросы о возврате залога, наличии образования при подаче документов, квоте женщин.

Данные тренинги организованы Центризбиркомом для обширного диалога между организаторами выборов и кандидатами и пройдут во всех 14 кенешах, где пройдут выборы.

Справочно: В Кызыл-Дыйканском айылном кенеше - в контрольных списках количество избирателей составляет – 2720. Количество мандатов – 11, из них для женщин зарезервированы - 5 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 18, из них женщины – 7.

В Байтикском айылном кенеше - в контрольных списках количество избирателей составляет – 6331. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы 9 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 44, из них женщины – 16".