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ЦИК провела тренинг кандидатам в депутаты айыльных кенешей Ошской области

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- Бакыт Басарбек
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ЦИК провела рабочие совещания с местными органами власти и провела тренинги кандидатам в депутаты местных кенешей Ошской области, выборы которых назначены на 9 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Рабочие совещания состоялись в селах Кенеш, Отуз-Адыр, Жаны-Базар, Кабылан-Кол, Исановском айыл окмоту с участием глав районных администраций, акимов, представителей правоохранительных органов и других местных органов власти.

Член ЦИК, куратор по Ошской области У. Жылкыбаев обсудил с представителями ОМСУ о принимаемых мерах по подготовке и проведению выборов депутатов.

Задачи по обеспечению законности и безопасности в предвыборный период и в день голосования в приоритете, подчеркнул У. Жылкыбаев.

Член ЦИК рассказал о деятельности координационных групп оперативного реагирования (КГОР), которые сформированы в территориальных избирательных комиссиях. Было обсуждено о порядке рассмотрения заявлений, жалоб со стороны КГОР и какую юридическую ответственность несут за нарушения норм избирательного законодательства все участники выборного процесса.

Обращаясь ко всем участникам рабочих встреч, член ЦИК отметил, что особая ответственность в процессе этой работы ложится на территориальные избирательные комиссии, которые должны организовать работу не только с избирателями, но и с кандидатами, начиная с процесса их регистрации и заканчивая определением итогов выборов в местные кенеши. Призвал коллег к сплоченной слаженной работе.

Кроме того, состоялись ряд обучений для кандидатов в депутаты. Участники тренингов были проинформированы о порядке подготовки агитационных материалов, сроках проведения агитации и ведении избирательных фондов. Тщательно разъяснены действия, которые могут квалифицироваться, как подкуп.

Справочно: В Кенешском айылном кенеше Кара-Кулжинского района - количество избирателей составляет – 2109. Количество мандатов – 11, из них для женщин зарезервированы - 5 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 25, из них женщины – 10.

В Отуз-Адырском айылном кенеше Кара-Суйского района - количество избирателей составляет – 12265. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы – 8 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 58, из них женщины – 22.

В Н. Исановском айылном кенеше Ноокатского района - количество избирателей составляет – 10776. Количество мандатов – 31, из них для женщин зарезервированы – 11 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 60, из них женщины – 20.

В Кабылан-Колском айылном кенеше Алайского района - количество избирателей составляет – 1788. Количество мандатов – 11, из них для женщин зарезервированы – 4 мандата. Количество выдвинутых кандидатов – 23, из них женщины – 11".


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URL: https://www.vb.kg/428065
Теги:
выборы, Кыргызстан, местные выборы, ЦИК
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