Местные выборы: ЦИК провела разъяснительную работу в Баткенском районе

ЦИК КР провела информационно-разъяснительную работу по электронному голосованию и актуальным вопросам подготовки местных выборов в Баткенском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Состоялись встречи с представителями ОМСУ, правоохранительными органами, членами УИК и кандидатами в депутаты Ак-Татырского, Самаркандекского и Ак-Сайского айылных кенешей Баткенского района.

Руководитель аппарата ЦИК М. Мамбеталиев рассказал о внедрении в пилотном режиме электронного голосования в трех вышеуказанных айыльных аймаках. В электронном голосовании принять участие могут избиратели, которые являются членами местного сообщества, но находящиеся вне территории айыльных аймаков. Заявление на участие в электронном голосовании можно подать в соответствующую избирательную комиссию или электронное заявление посредством сервиса "Кабинет избирателя" не позднее 24 марта. Также, в городах Баткен, Ош и Бишкек открыты консультативные центры, где можно подать заявление и получить полную информацию об электронном голосовании.

Участникам встреч и тренингов рассказали, что предстоящие выборы впервые пройдут с применением резервирования не менее 30% мандатов для женщин в каждом избирательном округе. Объяснили порядок введения данных кандидатов в систему "Электронный кандидат". Проинформировали куда и как подавать жалобы и заявления в случае нарушений избирательного законодательства.

Представители ЦИК также посетили ряд избирательных участков, где встретились с членами комиссий. Были обсуждены важные направления работы УИК по информированию граждан.

Справочно: В Самаркандекском айылном кенеше - количество избирателей составляет – 7549. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы - 9 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 45, из них женщины – 16.

В Ак-Татырском айылном кенеше - количество избирателей составляет – 4049. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы – 8 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 29, из них женщины – 8.

В Ак-Сайском айылном кенеше - количество избирателей составляет – 4508. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы – 7 мандатов. Количество выдвинутых кандидатов – 29, из них женщины – 9.