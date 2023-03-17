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Служба водных ресурсов и ФАДИС КРСУ Международный День воды отметили квизом

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- Светлана Лаптева
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Служба водных ресурсов при Минсельхозе КР совместно с факультетом архитектуры и дизайна и строительства КРСУ отметили Международный День воды квизом со студентами профильных специальностей, демонстрацией опытов и тестами на состав питьевой воды Бишкека.

В этот день в демонстрационном зале факультета ФАДИС было шумно. Шесть команд: преподаватели и болельщики перед началом интеллектуальной битвы просмотрели мотивирующее видео о важности сохранения воды. Представитель Службы водных ресурсов Ирина Байрамукова и руководитель КРСУ рассказали, что студенты - как представители нового поколения, и получающие технические профессии, чьи проекты в дальнейшем могут нанести вред или наоборот сохранить природу, должны обладать современной информацией о ситуации по сохранению воды в Кыргызстане и Центральной Азии.

А также напомнили о том, чтобы жители планеты вспоминали и осознавали важность проблемы сохранения воды Генеральной Ассамблеей ООН 22 марта установлен Всемирным днем водных ресурсов.

Кандидат геолого-минералогических наук Ерохин рассказал о гидрогеологических факторах формирования опасных экзогенных геологических

процессов.

Кандидат сельскохозйственных наук, доцент Надежда Яковлева продемонстрировала опыт с водой. Рассказала какими способами можно определять состав воды, и почему так важно воспитывать у населения Кыргызстана культуру уважение к воде: приучать с малолетства не бросать мусор в арыки и русла рек - поскольку это настоящее преступление перед природой.

Заряженные новыми знаниями команды вопросы в квизе "взяли" с ходу. Лучшие команды получили призы от Службы водных ресурсов и приглашение активно становиться на защиту водных ресурсов Кыргызстана и Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/428074
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