Водный канал "Кош Тепа" в Афганистане может лишить соседей поливной воды

9 марта на официальном сайте вице-премьера Исламского Эмирата Афганистан Муллы Абдула Гани Бардара Ахунда (Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund) появилось сообщение о том, что чиновник побывал в северной, приграничной с Туркменистаном провинции Балх, и проверил ход строительства канала Кош Тепа (Qosh Tepa).

Канал Кош Тепа – мега-проект афганского правительства, о начале строительства которого было объявлено год назад, в марте 2022-го. Кош Тепа протяженностью 285 километров, шириной 100 метров и оценочной стоимостью $684 миллионов, как считают талибы, поможет обводнить засушливые регионы и поспособствует развитию сельского хозяйства. Воду в канал будут забирать из Амударьи.

Согласно открытым данным, на строительстве канала работают около 300 компаний и 6,5 тысячи рабочих. Завершение проекта намечено на 2028 год.

Между тем эксперты опасаются, что проект может ухудшить и без того сложную ситуацию с водоразделом в регионе. После его завершения потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти с 7 до 17 кубометров. Если для Таджикистана, который, как и Афганистан, находится в верхней части Амударьи, строительство канала Кош Тепа не станет большой проблемой, то расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона.

Отметим, что Туркменистан в последние годы и без того испытывает проблемы с нехваткой оросительной воды в связи с засухой. Весь 2022 год президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и его отец, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов, пытались решить системную проблему с нехваткой воды для орошения полей.

Источник: uzmetronom.agency