Садыр Жапаров почтил память погибших во время Аксыйских событий

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, в День памяти Аксыйских событий возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года на центральной площади Ала-Тоо г. Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии также приняли участие торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов, мэр г. Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.