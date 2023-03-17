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Садыр Жапаров почтил память погибших во время Аксыйских событий

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, в День памяти Аксыйских событий возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года на центральной площади Ала-Тоо г. Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии также приняли участие торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов, мэр г. Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.


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URL: https://www.vb.kg/428080
Теги:
аксыйские события, Садыр Жапаров
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