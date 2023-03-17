В Бишкеке проходит рейд "Попрошайка"

Ленинский акимиат совместно с УВД ИДД района, управлением социального развития, Центром образования провели профилактическое мероприятие под названием "Попрошайка". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Мероприятие проводилось в дневное и ночное время с целью выявления не только попрошаек, но и лиц без определенного места жительства, а также подростков, ушедших из дома.

По его итогам выявлены 48 лиц, не имеющих постоянного места жительства, и лица, занимающихся попрошайничеством. В УВД доставлено 47 детей, которые находились без сопровождения взрослых. Из них 6 детей переданы в социальные приюты, 17 детей оформлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 24 ребёнка переданы родителям.

Также лица, не имеющие определенного места жительства и документов, удостоверяющих личность, сфотографированы, дактилоскопированы, поставлены на учёт.