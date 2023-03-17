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МВД: В КР с введением новых правил количество ДТП уменьшилось на 12%

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане проведен анализ состояния дорожной безопасности, и с момента ужесточения наказаний за нарушение правил дорожного движения количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 12%. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Оценка безопасности дорожного движения показала, что в сравнении с 2022 годом снизилось число фактов превышения скорости, движения по встречной полосе, проезда на красный свет, управления транспортными средствами лицами, не получавшими водительские удостоверения.

МВД призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию во избежание ДТП с тяжелыми последствиями.

Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдая правила дорожного движения, повышая личную ответственность, вы сохраняете жизнь и здоровье граждан!".


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URL: https://www.vb.kg/428089
Теги:
ДТП, Кыргызстан, МВД
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