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На мэра Нарына за пассивную работу наложен штраф

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прокуратурой Нарынской области мэр и начальник налоговой службы города Нарын привлечены к ответственности за пассивное ведение разъяснительной работы среди предпринимателей по применению контрольно-кассовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.,

По данным пресс-службы, чиновники привлечены по статье 435 (нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов) Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях".

На них наложен административный штраф в размере 10 тысяч сомов.

Отметим, мэром Нарына является Канболот Тутуев


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URL: https://www.vb.kg/428096
Теги:
налоги, Нарын, штраф, мэр, прокуратура
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