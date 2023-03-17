На мэра Нарына за пассивную работу наложен штраф

Прокуратурой Нарынской области мэр и начальник налоговой службы города Нарын привлечены к ответственности за пассивное ведение разъяснительной работы среди предпринимателей по применению контрольно-кассовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.,

По данным пресс-службы, чиновники привлечены по статье 435 (нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов) Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях".

На них наложен административный штраф в размере 10 тысяч сомов.

Отметим, мэром Нарына является Канболот Тутуев