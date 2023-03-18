Погода
$ 87.42 - 88.29
€ 93.10 - 94.10

Делегация КР впервые участвует в крупной туристической выставке в Малайзии

183  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация Кыргызской Республики впервые участвует в международной туристической выставке MATTA Fair в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР

"Выставка проводится 17-19 марта в Куала-Лумпуре. На нее приехали представители туристической отрасли со всего мира, но больше всего – из стран Азии. Поездку нашей делегации и работу национального павильона организовал Фонд поддержки развития туризма в КР.

"Малайзия – один из наших целевых рынков по привлечению туристов. Мы уже провели сегодня одну презентацию и до конца выставки проведем еще, как минимум, две. Рассказываем коллегам и гостям о колоссальном туристическом потенциале КР и наших проектах, – отметил вице-президент Фонда Кайрат Итибаев. – Во многих вопросах нам здесь помогает посольство КР в Малайзии (всего два дипломата работают сегодня в Куала-Лумпуре), и мы за это очень благодарны".

После обеда состоится официальное открытие павильона КР с торжественным разрезанием ленты. 19 марта наша делегация проведет бизнес-форум, где ожидается не менее 100 гостей из-за рубежа. Кроме того, в течение всей выставки туроператоры КР имеют возможность встретиться с иностранными коллегами и обсудить условия сотрудничества".

[stream::youtube]https://www.youtube.com/shorts/XQdGGmExJKc[/stream]


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428105
Теги:
Малайзия, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  