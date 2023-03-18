ГКНБ задержаны сотрудники ГТС, причастные к "лжетранзиту" товаров из Китая

ГКНБ раскрыта коррупционная схема контрабанды товаров народного потребления из КНР при участии группы должностных лиц ГТС, которые в сговоре с частными компаниями и обладая властными полномочиями, на систематической основе организовали устойчивый канал незаконного ввоза товаров, посредством т.н. "лжетранзита". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, отдельные компании пользуясь покровительством должностных лиц ГТС? оформляли транзит товаров из Китая через Кыргызстан в Республику Узбекистан. Однако, товар без таможенной очистки разгружался на территории Кыргызской Республики, а в Республику Узбекистан заезжали уже пустые фуры опломбированные поддельными ГТД и средствами таможенной идентификации.

По данному уголовному делу, 16 и 17 марта этого года были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ 6 должностных лиц ГТС и 3 представителя частных компаний. По предварительным данным, ущерб по этому делу может составить около 1 миллиарда сомов. Необходимо отметить, что среди задержанных сотрудников ГТС и представителей частных компаний имеются родственники высокопоставленных лиц.

По данному факту, в социальных мессенджерах страны стала распространяться недостоверная информация якобы "о противостоянии Генеральной прокуратуры КР и ГКНБ КР". В связи с этим ГКНБ информирует общественность, что какого-либо противостояния с надзорным органом нет, и не может быть. Все следственные действия санкционированы и проводятся под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры КР.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данной коррупционной схеме, установлению точного размера ущерба.

Расследование данного уголовного дела проводится под личным контролем председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева.