Талибы уволят чиновников, устроивших на работу в госучреждения своих детей

Хайбатулла Ахундзада, лидер движения "Талибан"*, находящегося у власти в Афганистане, приказал уволить чиновников, пристроивших своих детей на должности в государственные учреждения, которые они возглавляют.

"Чиновники, которые назначили одного или нескольких своих сыновей в учреждения, находящиеся под их управлением, освобождаются от службы", - сказано в тексте заявления, опубликованного в Twitter.

В соответствии с постановлением Ахундзады, всем госучреждениям надо "строго воздерживаться" от предоставления соискателям работы на основании личных взаимоотношений или родственных связей.

Источник: inosmi.ru