В КР прошли кыргызско–индийские учения "Канжар-Х"

В Кыргызстане завершились совместные кыргызско–индийские учения сил специального назначения "Канжар-Х". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"В активной фазе учений были продемонстрированы совместные специальные тактические эпизоды по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горных условиях.

В плане совместного учения запланированы практические занятия по тактической, горной, военно-медицинской, огневой подготовке, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях.

Отметим, что указанное совместное учение подразделений специального назначения между оборонными ведомствами двух дружественных государств проводятся на ежегодной основе, и в прошлом году учение прошло на территории Республики Индия", - говорится в сообщении ведомства.