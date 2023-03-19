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В КР прошли кыргызско–индийские учения "Канжар-Х"

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане завершились совместные кыргызско–индийские учения сил специального назначения "Канжар-Х". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"В активной фазе учений были продемонстрированы совместные специальные тактические эпизоды по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горных условиях.

В плане совместного учения запланированы практические занятия по тактической, горной, военно-медицинской, огневой подготовке, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях.

Отметим, что указанное совместное учение подразделений специального назначения между оборонными ведомствами двух дружественных государств проводятся на ежегодной основе, и в прошлом году учение прошло на территории Республики Индия", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428127
Теги:
Индия, учения, Кыргызстан, Министерство обороны
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