Для Ташкента построят четыре солнечные электростанции

Для обеспечения Ташкента электроэнергией будут построены четыре солнечные электростанции. Первые генерирующие мощности введут в эксплуатацию уже в конце этого года, сообщают СМИ со ссылкой на заявление Шавката Мирзиёева.

"Для нового Ташкента, как и для столицы, нужна дополнительная энергия. В Ташкенте потребление электроэнергии за последние 6 лет увеличилось на 30 процентов, достигнув почти 8 миллиардов киловатт-часов. Эта потребность растет с каждым днем", – подчеркнул президент в ходе церемонии закладки первого камня строительства городка Новый Ташкент.

Поэтому была принята масштабная программа кардинального улучшения системы электроснабжения города Ташкента. Для нужд столицы будут построены 4 фотоэлектрические станции общей мощностью 2400 мегаватт. Первая из них, мощностью 400 мегаватт, строится в Кибрайском районе.

Также достигнута договоренность с китайскими компаниями CEEC-Gezhouba и China Dating Overseas Investment по реализации еще трех проектов. Это станции мощностью 700 МВт в Юкоричирчикском районе, 1 тысяча МВт в Ахангаранском районе и 300 МВт в Букинском районе Ташкентской области.

На церемонии состоялся запуск реализации проектов по строительству этих солнечных электростанций.

В указанные проекты привлечено более 2 миллиардов долларов прямых инвестиций. До конца года будут введены в эксплуатацию первые 300 МВт мощностей. После выхода на полную мощность станции будут вырабатывать 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что покроет более половины потребностей столицы.

В то же время было объявлено, что в Ташкенте будут построены сети высокого напряжения, а устаревшие трансформаторы и электрические сети будут заменены.

"Все цели, планы и программы, которые мы реализуем в нашей столице, – для нашего народа, для того, сегодня они могли жить лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня", – сказал Шавкат Мирзиёев.