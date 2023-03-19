Грандиозным концертом Бишкек начал праздничные мероприятия в честь Нооруза

Пожелания мира и добра звучали со сцены в большом зале Национального центра детей и юношестве "Сейтек", где с праздничным размахом прошел концерт, открывший двери Ноорузу.

"Нооруз - это не только начало Нового года, время обновления и возрождения природы. Он давно стал еще и праздником дружбы, объединяющим народы, и не только многонационального Кыргызстана, а всего мира. Этот прекрасный праздник по традиции отмечают и иностранцы – сотрудники разных организаций и предприятий в нашей стране. На наш сегодняшний концерт они тоже пришли", - сказала vb.kg заведующая методическим отделом Национального центра детей и юношества "Сейтек" Сабийра Челпакова.

По ее словам, подготовку к праздничному концерту центр совместно с Министерством иностранных дел и Министерством образования и науки начал задолго до этого особенного события. Ведь такие праздники, как Нооруз, позволяют глубже познать историю страны, ее культуру, национальные традиции, обычаи, обряды, понять, что значит для людей древний праздник. Поэтому цель этого концерта – показать многообразие культур народов. И все это можно было увидеть и услышать в танцах и песнях народов, населяющих многонациональный Кыргызстан.

Фойе центра стало настоящим этногородом. Здесь развернулась большая выставка народного творчества, где была возможность познакомиться с прикладным искусством наших мастеров, одеждой, сувенирами тех стран, где празднуют Нооруз.

Было такое впечатление, что весь город погружается в праздник. Настроение у горожан было по-весеннему приподнятым. И добавили его великолепным исполнением номеров известные коллективы центра.