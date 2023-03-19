Афиша "ВБ": 16 апреля в Suzie Wong трибьют-концерт группы "КИНОхроника

Продюсерский центр "Образ" представляет! 16 апреля 19-00 в клубе Suzie Wong долгожданный концерт для поклонников творчества Виктора Цоя и группы Кино. Единственный в России трибьют группы "КИНО" на стыке музыки и театра! Трибьют "КИНОхроника" из города Санкт-Петербург мастерски и в мельчайших деталях воссоздает концерт В.Цоя и "КИНО", легендарной группы, на творчестве которой выросло не одно поколение и чьи песни остаются невероятно популярными до сих пор!

За 3 года своей деятельности группа "КИНОхроника" заслуженно завоевала репутацию одного из самых качественных и профессиональных трибьют-коллективов.

Всегда 100% живой звук, мастерство музыкантов, потрясающее звучание гитары, и харизма вокалиста - покоряют аудиторию с первых минут, возвращая зрителей во времена стадионных концертов Виктора Цоя и группы КИНО. Программа коллектива основывается на песнях из альбомов "Группа Крови", "Звезда по имени Солнце", "Последний Герой" и "Черный альбом". "КИНОхроника" дарит зрителям счастье услышать живое звучание любимых композиций, словно на концерте "тех самых КИНО", ощутить искреннюю любовь и настоящую энергетику!

Все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с музыкантами гр. КИНО. Инструменты, костюмы и даже аксессуары в результате скрупулёзных стараний полностью соответствуют оригинальным. Профессионально поставленные сцендвижения всех артистов на сцене и видео-обрамление концерта. А главный герой настолько глубоко погружается в образ Виктора Цоя, настолько идентично передает все движения, голос и манеру вокала, что возникает иллюзия реального присутствия на концерте легенды!

Состав группы:

Илья Николаев (В.Цой) - вокал, гитара

Андрей Павлов (Ю.Каспарян) - соло-гитара

Антон Шумилин (И.Тихомиров) - бас-гитара

Павел Лобачевский (Г. Гурьянов) – барабаны

Вас ждёт атмосфера незабываемого путешествия во времени в эпоху 90-х. "КИНОхроника" - их выступление нужно увидеть хотя бы раз! Билеты на сайте Kassir.rg справки по телефону: 0500 999947, 0557 74 7999.