Из-за ветра рухнул забор аэропорта "Иссык-Куль"

Из-за ветра рухнуло ограждение аэропорта "Иссык-Куль", расположенного в селе Тамчы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ЖК Балбак Тулобаев.

"Как так получилось. Страх вообще перед народом есть?", - написал народный избранник.

Отметим, международный аэропорт "Иссык-Куль" был реконструирован в 2016 году. Было установлено новое современное светосигнальное оборудование, система инструментальной посадки ILS, метеорологическое оборудование, модернизирована система электроснабжения, реконструирован вокзал, удлинена взлётно-посадочная полоса.