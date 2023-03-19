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Из-за ветра рухнул забор аэропорта "Иссык-Куль"

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- Бакыт Басарбек
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Из-за ветра рухнуло ограждение аэропорта "Иссык-Куль", расположенного в селе Тамчы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ЖК Балбак Тулобаев.

"Как так получилось. Страх вообще перед народом есть?", - написал народный избранник.

Отметим, международный аэропорт "Иссык-Куль" был реконструирован в 2016 году. Было установлено новое современное светосигнальное оборудование, система инструментальной посадки ILS, метеорологическое оборудование, модернизирована система электроснабжения, реконструирован вокзал, удлинена взлётно-посадочная полоса.


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URL: https://www.vb.kg/428132
Теги:
аэропорт, Иссык-Куль, Балбак Тулобаев
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