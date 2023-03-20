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Трампа обвинили в сокрытии дорогих подарков от иностранных властей

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Бывший президент США Дональд Трамп и его семья обвиняются в сокрытии дорогих подарков от иностранных властей. Один из них был из Узбекистана, сообщают СМИ.

Трамп и его семья не указали в отчетах более сотни подарков от иностранных правительств за время его руководства страной на общую сумму около 291 тысяча долларов, говорится в докладе демократов из комитета палаты представителей конгресса США по надзору.

В число незарегистрированных подарков Трампа входят золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ стоимостью до 3755 долларов и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стоимостью до 12 тысяч долларов, а его зять, бизнесмен Джаред Кушнер, получил от саудовского принца Мухаммеда бен Салмана кинжал стоимостью до 24 тысячи долларов и два набора мечей общей стоимостью 8,8 тысячи долларов.

Кроме того, от президента Сальвадора Найиба Букеле Трамп получил собственный портрет в натуральную величину, который, согласно некоторым записям, мог быть доставлен в резиденцию бывшего американского лидера во Флориде как личная собственность бывшего президента.

Согласно американскому законодательству, чиновникам США разрешается принимать от иностранных правительств подарки лишь от лица администрации. При этом в случае, если стоимость подарка превышает 415 долларов, представители администрации обязуются передать его в собственность Национального архива США.

Если должностное лицо желает оставить подарок себе, у него есть возможность оплатить его полную стоимость. Отчетность о получении подарков должна быть передана в Госдепартамент. По данным газеты The Washington Post, Трамп неоднократно говорил советникам, что подарки, полученные во время президентства, принадлежат ему, а не федеральному правительству.


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URL: https://www.vb.kg/428134
Теги:
США, Дональд Трамп
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