Такое совпадение бывает нечасто. Гороскоп с 20 по 26 марта

Предстоит уникальная неделя, наполненная значимыми астрологическими событиями. В этом году 21 марта начинается одновременно солнечный и лунный циклы. Солнце 21 марта переходит в зодиакальное созвездие Овен, давая старт Новому солнечному году и астрономической весне. День весеннего равноденствия. И в этот же день новолуние. Такое совпадение бывает нечасто, что существенно усиливает энергетику развития и созидания. Новолуние придётся на 21 марта в 23 часа 23 минуты бишкекского времени (20 часов 23 минуты московского времени). В это время важно загадывать желания, выстраивать стратегии и планы. Мысленно продумывая достижение желанных целей удастся в скором времени их достичь, чему будет благоприятствовать энергия Овна.

Овен – предстоит поработать над своим имиджем и многое что изменить в жизненной стратегии. Смело презентуя свои планы, вы произведёте впечатление на деловых партнёров, очаруете человека, с которым бы хотели начать романтические отношения. Вам не придётся ожидать когда кто-то сделает вам предложение. Самостоятельно пробивая дорогу к успеху, претворяя в жизнь возникшие планы и мечты, вы достигнете в скором времени желанной цели. Но, пока вы движетесь к цели, не сорите деньгами. Покупки и вечеринки могут сбить с пути.

Телец – раздав ценные указания и советы сослуживцам и знакомым, вы сможете больше времени провести в спокойной и размеренной обстановке, восстанавливая силы, наслаждаясь весенними деньками и свободным временем. Не спеша занимаясь домашними делами и размышляя о будущем, вы сможете проработать стратегию по развитию своего дела либо продвижению по карьерной лестнице. Каверзные замечания домочадцев лучше пропускать мимо ушей, поскольку, ответив на них, вы можете нарушить весеннюю идиллию.

Близнецы – полученные в начале недели ценные указания от руководства или влиятельных людей помогут избрать иную стратегию для достижения желаемого. Решив существенную головоломку на работе, вы освободитесь для поездок, приятных встреч с друзьями и родственниками, откликнувшись на полученные приглашения. Но всем угодить будет сложно, а потому одни могут восторгаться вашими шутками, идеями, а другие скрежетать зубами от злости и зависти. Оставьте каждого при своём мнении.

Рак – удастся переговорить с влиятельными людьми и поздравление с праздником будет хорошим поводом для начала беседы. Разговор положительно отразиться на вашей карьере и финансовых делах, повлияв на уровень доходов. Результативно пройдут и встреча с руководством, и посещение различных инстанций. Влияние различных знакомых, наоборот, не лучшим образом скажется на вашем финансовом положении. Они могут подталкивать вас к ненужным тратам, расточительным вечеринкам.

Лев – весеннее пробуждение будет подталкивать к смелым решениям и действиям. Не ограничивайте себя сомнениями, и тогда вы сумеете превзойти самые смелые ожидания. Станут возможными дальние поездки, деловое сотрудничество с зарубежными партнёрами, учёба за рубежом и романтические приключения. Ваши успехи могут не давать покоя руководству, но отнеситесь спокойно к резким выпадам в ваш адрес. Споры могут отвлекать от главного, усложняя и процесс получения документов.

Дева – в начале недели состоится серия важных встреч, по итогам которых вы определите круг общения для дальнейшего делового сотрудничества, а также решите накопившиеся вопросы в личных отношениях. Определившись с целями и приоритетами, вы сможете позволить себе немного расслабиться, помечтать, набраться сил и энергии для дальнейших действий. Решения в финансовой сфере окажутся дальновидными, также как и покупки, а поездки и общение с людьми издалека могут утомлять.

Весы – найдутся общие темы для разговора, что позволит преодолеть раздоры и недопонимание как с деловыми партнёрами, так и домочадцами. Возникнет немало интересных идей, которые впоследствии лягут в основу совместных проектов. Получайте удовольствие от общения, вместе проводя праздничное время. Лишь с тратами денег не спешите. Праздничная эйфория вскружит голову, подтолкнув на поспешные покупки и чересчур затратные вечеринки.

Скорпион – отдыхать вам много не придётся, поскольку дел будет прибавляться. Благодаря расторопности и находчивости вы заинтересуете влиятельных людей, обеспечивая себя новой работой и возможностью карьерного продвижения. Увеличиваются шансы подняться вверх по карьерной лестнице либо сменить работу. Без зависти со стороны конкурентов также не обойдется, но воздержитесь от комментариев, дабы не подлить масла в огонь.

Стрелец – покупки и различные сделки лучше запланировать на начало недели, поскольку в дальнейшем у вас не будет времени для посещения торговых центров и даже онлайн-магазинов. Вы закружитесь в череде поездок, деловых встреч, различных вечеринок и романтических свиданий. Вместе с весенним теплом в жизнь вернётся динамичное развитие и яркие путешествия. Реакция завистников также не заставит себя долго ждать, а потому спокойно отнеситесь к дошедшим до вас слухам.

Козерог – домочадцы озадачат необходимостью преобразований в доме, и с их подачи вы многое сделаете. В зависимости от поставленных целей вы можете переехать, купив недвижимость просторнее, совершить ремонт или поменять интерьер благодаря покупкам. Переменам подвергнется собственных бизнес, что позволит не только оставаться на плаву, но и сделать важные приобретения. Увлекаться вечеринками и прочими развлечениями не желательно. Вы незаметно для себя растратите много денег.

Водолей – дабы не упустить любимого человека, предстоит пересмотреть свой образ жизни, меняя в себе то, что мешает гармонии в отношениях. Новых подходов будут требовать работа и учёба. Применив немного фантазии и творчества, вы найдёте путь к успеху в работе или учёбе. В общении с домочадцами не затрагивайте провокационных тем, дабы не испортить праздник. Вы не заметите, как обмен колкостями может выйти далеко за рамки мирной беседы, и разразиться конфликт.

Рыбы – большую часть времени предстоит посвятить делам, несмотря на желание отдохнуть, устроить прогулки по весеннему городу. Пока есть возможность, решайте финансовые вопросы, пополняйте казну, создавайте дополнительные источники доходов. Упустив из виду полученные предложения, вы попусту растратите время на поездки, вечеринки, результатом которых станут испорченные нервы и настроение. Обеспечив себя доходами, вы ещё успеете насладиться весной неделей позже.

Астролог Андрей Рязанцев