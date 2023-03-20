В Бишкеке состоится балет "Лебединое озеро" с участием артистов России

24 марта в Кыргызском театре оперы и балета состоится показ балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" с участием звезд балета России, прима-балерины, заслуженной артистки России Эрики Микиртичевой и лауреата международных конкурсов Дениса Дмитриева. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев являются солистами одного из самых интересных и прославленных театров Москвы - Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Эта пара не перестает удивлять и волновать зрителей по всему миру. Бишкекские поклонники хореографического искусства смогут насладиться их искусством в самом завораживающем спектакле.

На сцене театра исполняет партии Китри, Повелительница дриад, Уличная танцовщица ("Дон Кихот" Л. Минкуса, хореография А. Чичинадзе), Сванильда ("Коппелия" Л. Делиба, хореография Р. Пети), Гамзатти ("Баядерка" Л. Минкуса, хореография Н. Макаровой), Графиня Лариш ("Майерлинг" К. МакМиллана на музыку Ф. Листа), Манон ("Манон" К. МакМиллана на музыку Ж. Массне), Одетта / Одиллия ("Лебединое озеро" П.И. Чайковского, хореография Вл. Бурмейстера), Золушка, Фея ("Золушка" С.С. Прокофьева, хореография О. Виноградова), Эсмеральда ("Эсмеральда" Ц. Пуни - Р. Глиэра - С. Василенко, хореография Вл. Бурмейстера), Маша-принцесса ("Щелкунчик" П.И. Чайковского, хореография В. Вайнонена), Сильфида ("Сильфида" Ж.М. Шнейцхоффера, хореография П. Лакотта), Купава ("Снегурочка" Вл. Бурмейстера на музыку П.И. Чайковского), cольные партии в балетах "Бессоница", Маленькая смерть" и "Восковые крылья" Иржи Килиана, "За вас приемлю смерть" и "В лесу" Начо Дуато, "В ночи" и "Другие танцы" Джерома Роббинса, "Сюита в белом" Сержа Лифаря и "Вторая деталь" Уильяма Форсайта, "Серенада" Джорджа Баланчина и "Тюль" Александра Экмана.