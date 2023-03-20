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Компания-подрядчик восстановит забор аэропорта на Иссык-Куль - Орунбеков

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Компания-подрядчик восстановит обрушившееся ограждение аэропорта на Иссык-Куле. Об этом на своей странице написал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, сообщает ИА "Кабар".

Он отметил, что государственное предприятие "Кыргызстройсервис" заключило договор о строительстве ограждения с частной подрядной организацией. 18 марта 2023 года из-за сильного ветра на территории Иссык-Кульской области обрушилась часть стены, где не были завершены работы по бетонированию. За произошедшее компания-подрядчик полностью взяла на себя ответственность и возместит все расходы и восстановит ее.

Оставшееся расстояние стены было забетонировано в соответствии с требованием. В настоящее время ведутся работы по очистке обрушившейся стены, приведению ее в порядок и подготовке к повторному возведению.

Отмечаем, что предприятие "Кыргызстройсервис" тщательно проверит качество ограждения при передаче и примет ее только в случае соответствия всем необходимым требованиям", - сказал он.

Напомним, 18 марта сильный ветер сорвал ограждение аэропорта в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/428146
Теги:
аэропорт, Иссык-Куль
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