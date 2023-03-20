Погода
$ 87.44 - 88.31
€ 93.37 - 94.37

Журналисты из Нарына и Оша пройдут курс по экономической журналистике

149  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проекта "Эффективное управление для экономического развития", общественный Фонд "Медиа сабак" в сотрудничестве с ACTED в Кыргызстане, объявил об обучении по экономической журналистике для журналистов, блогеров и медиа представителей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, 12 участников из Нарынской и Ошской областей улучшат свои навыки подготовки материалов на экономические темы, сбора данных и представление их населению на доступном языке. Более того, журналисты пройдут программу "Инкубатор данных" от IDEA Центральная Азия, где будут изучать анализ и визуализацию данных.

Обучение стартовало 15-го февраля и продлится до 31-го мая 2023-го года. После окончания курса, журналисты будут выпускать статьи, репортажи и материалы на экономические темы, которые будут транслироваться, как на региональных, так и национальных каналах. В рамках обучения будут организованы Круглые столы в Нарынской и Ошской областей с журналистами, представителями государственных структур, МСУ, СМИ и НПО.

Мероприятие будет направлено на то, чтобы обсудить проблемы и вызовы региональной экономической журналистики. В рамках круглых стол, ожидается, что участники предложат темы участникам обучения. По словам директора общественного фонда "Медиа сабак", Айчурек Усупбаевой: "Экономический раздел в СМИ слабо развит и мало понятен потребителям. Не хватает информации, знаний и ресурсов для подготовки материалов. Мы бы хотели не только обучить журналистов как освещать экономические темы, но и исследовать, что бы люди хотели узнавать и изучать".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428148
Теги:
Нарынская область, Ошская область, журналисты, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  