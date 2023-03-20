Журналисты из Нарына и Оша пройдут курс по экономической журналистике

В рамках проекта "Эффективное управление для экономического развития", общественный Фонд "Медиа сабак" в сотрудничестве с ACTED в Кыргызстане, объявил об обучении по экономической журналистике для журналистов, блогеров и медиа представителей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, 12 участников из Нарынской и Ошской областей улучшат свои навыки подготовки материалов на экономические темы, сбора данных и представление их населению на доступном языке. Более того, журналисты пройдут программу "Инкубатор данных" от IDEA Центральная Азия, где будут изучать анализ и визуализацию данных.

Обучение стартовало 15-го февраля и продлится до 31-го мая 2023-го года. После окончания курса, журналисты будут выпускать статьи, репортажи и материалы на экономические темы, которые будут транслироваться, как на региональных, так и национальных каналах. В рамках обучения будут организованы Круглые столы в Нарынской и Ошской областей с журналистами, представителями государственных структур, МСУ, СМИ и НПО.

Мероприятие будет направлено на то, чтобы обсудить проблемы и вызовы региональной экономической журналистики. В рамках круглых стол, ожидается, что участники предложат темы участникам обучения. По словам директора общественного фонда "Медиа сабак", Айчурек Усупбаевой: "Экономический раздел в СМИ слабо развит и мало понятен потребителям. Не хватает информации, знаний и ресурсов для подготовки материалов. Мы бы хотели не только обучить журналистов как освещать экономические темы, но и исследовать, что бы люди хотели узнавать и изучать".