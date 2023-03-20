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В Бишкеке прошел День саудовского кофе

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На уличной площадке ТРЦ "Азия Молл" 20 марта состоялось празднование, посвящённое саудовскому кофе. Организатором мероприятия стало посольство Саудовской Аравии в КР, сообщает bishkek.kg.

Жители столицы могли попробовать знаменитый саудовское кофе и вкусить финики из этой страны. Зрители увидели процесс приготовления арабского кофе, ознакомиться с экзотической культурой Ближнего Востока.

Гостей пригласили в импровизированный шатер, который напоминал традиционное арабское жилище. Люди смогли попить кофе среди красиво разбросанных восточных подушек.

Гостей лично встречал посол Саудовской Аравии в Бишкеке Ибрахим бин Ради бин Абдурахман Аль-Ради. На праздник пришли депутаты Жогорку Кенеша, зарубежные дипломаты, представители правительства, общественные деятели, иностранцы и многие другие.

"Сегодня мы решили ознакомить кыргызстанцев с традициями и обычаями Саудовской Аравии. Кофе считается символом саудовского гостеприимства. В последнее время отношения Саудовской Аравии и Кыргызстана очень хорошо развиваются, в том числе развиваются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех кто пришел на это мероприятие", - сказал посол Саудовской Аравии.

Арабский кофе - или кахва, как его называют в Саудовской Аравии обычно готовится из зерен арабики. Кахву часто сравнивают с турецким кофе, но арабский кофе известен не столько своей плотностью, сколько "богатым вкусом благодаря использованию специй" и манерой его подачи.


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URL: https://www.vb.kg/428152
Теги:
посольство, Саудовская Аравия, Бишкек, Кыргызстан
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