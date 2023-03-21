Замглавы МВД Урмамбетова в РУз ознакомили с проектом "безопасная махаля"

В Ташкенте прошел второй раунд взаимных консультаций между Аппаратом Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан и секретариатом Совета безопасности Кыргызской Республики. В рамках рабочего визита заместитель министра внутренних дел Кыргызской

Республики генерал-майор милиции Урмамбетов Октябрь Джолдошович посетил МВД Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В МВД Республики Узбекистан состоялась встреча О.Урмамбетова с министром внутренних дел Республики Узбекистан генерал- лейтенантом П.Бобожоновым, в ходе которого обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи узбекская сторона презентовала новые проекты развития деятельности милиции в области обеспечения общественного порядка, безопасности граждан, обеспечения безопасности дорожного движения. В частности продемонстрирована новая техника, мототрнспорт, новые цифровые технологии профилактики совершения правонарушений, преступлений и организация обеспечения безопасности граждан. Среди них, проекты: "тревожная кнопка", "безопасная махаля", умные участки дорожного движения, направленные для защиты граждан (женщин и детей), сокращения ДТП на перекрестке в конкретном участке, создания условий соблюдения ПДД, а в случаи нарушений, организация эффективных методов воздействия на водителей

нарушителей, в том числе взимания штрафов.

Также были представлены проекты по организации и стимулирования работы сотрудников милиции, исключения человеческого фактора, и признаков коррупции.

Корме того, узбекские коллеги продемонстрировали новую форму одежды сотрудников ГАИ.

В ходе встречи узбекская сторона выразила готовность поделиться с МВД КР новыми проектами, а для изучения данных проектов узбекская сторона пригласила делегацию МВД КР в Узбекистан", - говорится в сообщении ведомства.