В Оше впервые проходит чемпионат КР по шахматам среди школьников

В городе Ош сегодня, 20 марта на базе Ошского гуманитарно-педагогического института имени А. Мырсабекова начался Чемпионат Кыргызской Республики по шахматам среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В церемонии открытия приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Эрнис Толтоев, вице-президент Федерации шахмат КР – президент Федерации шахмат города Ош и Ошской области Адилет Аттокуров, спортсмены, тренера и родители участников чемпионата.

В турнире принимают участие 400 спортсменов со всех регионов республики в 7 возрастных категориях от 7 до 17 лет среди мальчиков и девочек.

Отметим, что чемпионат пройдет с 20 по 26 марта, подобный турнир в Оше проводится впервые.

Чемпионат проводится в соответствии с международными правилами ФИДЕ, основными целями и задачами которого являются:

- определение сильнейших шахматистов Кыргызской Республики среди школьников в указанных возрастных категориях;

- формирование расширенного состава детской сборной КР;

- развитие и популяризация шахмат в Кыргызской Республике;

- повышение спортивного мастерства.

Победители и призеры чемпионата будут награждены дипломами, медалями, кубками и денежными призами, а также смогут попасть в состав детской сборной КР по шахматам.

Организаторами турнира являются Федерация шахмат Кыргызской Республики и Комитет по физической культуре и спорту города Ош".