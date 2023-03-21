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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов долларов

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США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Цитату приводит Reuters.

Пакет включает новые боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

Ранее стало известно, что в ближайшие 12 месяцев Евросоюз (ЕС) планирует поставить Киеву миллион новых артиллерийских снарядов. Кроме того, половина выделяемой Киеву суммы пойдет на совместные проекты стран ЕС по закупкам, а вторая половина - на компенсации государствам, которые смогут оперативно выделить Киеву снаряды из собственных резервов.


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URL: https://www.vb.kg/428157
Теги:
США, Украина, Помощь
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