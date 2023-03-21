США выделят Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Цитату приводит Reuters.

Пакет включает новые боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

Ранее стало известно, что в ближайшие 12 месяцев Евросоюз (ЕС) планирует поставить Киеву миллион новых артиллерийских снарядов. Кроме того, половина выделяемой Киеву суммы пойдет на совместные проекты стран ЕС по закупкам, а вторая половина - на компенсации государствам, которые смогут оперативно выделить Киеву снаряды из собственных резервов.