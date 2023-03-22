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Баткенцы в Бишкеке смогут проголосовать путем электронного голосования

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- Бакыт Басарбек
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Жители Баткенской области, временно проживающие в Бишкеке и Чуйской области, получили возможность принять участие на местных выборах путем электронного голосования. Им выданы облачная электронная подпись (ОЭП), проведена разъяснительная работа о процедуре электронного голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Напомним, что на предстоящих 9 апреля местных выборах, в трех айыльных кенешах Баткенского района: в Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском, будет апробировано электронное голосование в пилотном режиме.

В рамках подготовки к пилотному голосованию сотрудники ЦИК проводят по городу Бишкек и в Чуйской области выездные консультации об особенностях выборного процесса и голосования в электронной форме. Так, проведена работа в общежитии профессионального лицея №3, где временно проживают 28 семей Баткенского и Лейлекского районов. Выездные встречи прошли в жилмассивах Ак-Жар и Калыс-Ордо, в селах Военно-Антоновка Сокулукского района и Озерное Аламудунского района. Представители ЦИК также посетили футбольный турнир, где принимали участие жители Баткенского района.

В ходе разъяснительных работ 158 человек получили ОЭП, из них 132 избирателя подали заявление на участие в электронном голосовании:

- общежитие профессионального лицея №3 г. Бишкек – 33 ОЭП, 32 заявления;

- футбольный турнир - 25 ОЭП, 15 заявлений;

- ж/м Ак-Жар - 9 ОЭП, 3 заявления;

- ж/м Калыс-Ордо - 2 ОЭП, 2 заявления;

- с.Озерное - 22 ОЭП, 22 заявления;

- с. Военно-Антоновка - 10 ОЭП, 11 заявлений.

- Консультативный центр в г. Бишкек – 57 ОЭП, 57 заявлений.

Кроме этого, системные администраторы ЦИК проводят выездные встречи и оказывают содействие по получению облачной электронной подписи и подаче заявлений для участия в электронном голосовании в селах Сокулукского, Аламединского и Московского районов.

Мобильные группы работают также в Москве и Нижнем Новгороде (тел. моб.группы +996 554 110501 (whatsapp Бурул); +8 800 30 18 318 (из России звонки бесплатные).

Прием заявлений на включение в список избирателей электронного голосования сотрудники ЦИК будут проводить до 24 марта включительно.

Ранее проведены встречи непосредственно в селах Баткенского района, где пройдет пилотное апробирование электронного голосования.

По всем вопросам можно получить консультацию по номерам: короткий номер - 1255; +996701 702111 (whatsapp Кайрат).

Включиться в список избирателей электронного голосования, пройти биометрическую регистрацию, получить ОЭП можно обратившись в консультационные центры ЦИК в городах Бишкек, Ош и Баткен:

- г. Бишкек - здание ЦИК КР, кабинет 103, ул. Пушкина 50.

контактные номера: 0312620158; 0312660157;

- г. Ош, здание мэрии города Ош, кабинет 117, ул. Ленина 221;

контактные номера: 0773 234-691, 03222 5-59-35;

- г. Баткен, здание администрации, ул. Садыкова 1;

контактные номера: 0220 041804, 03622 5-02-10".


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URL: https://www.vb.kg/428166
Теги:
Баткенская область, ЦИК, Кыргызстан, местные выборы
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