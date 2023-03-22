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Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

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Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди, сообщает РИА Новости.

"Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", - говорится в сообщении.

Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может достигать 6120 километров в час и более. Высокий удельный вес сердечника позволяет значительно повысить бронепробитие. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции "Буря в пустыне" и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов хоть не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае - выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая в теории может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428167
Теги:
Великобритания, оружие, Украина
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