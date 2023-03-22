О землетрясении в Ташкенте население впервые предупредили на смартфоны

До землетрясения, которое ощущалось во вторник, многие пользователи Android-устройств в Узбекистане получили уведомление о возможных подземных толчках. Google запустил эту систему летом 2020 года, для Узбекистана она стала доступна через год. Как это работает, рассказывает gazeta.uz.

Во вторник вечером в Узбекистане ощущалось землетрясение силой от 4 до 6 баллов. И впервые об опасности предупредили владельцев андроидов. Они получили сообщение об опасности

Толчки были довольно продолжительными. Эпицентр находился в Афганистане. Магнитуда в эпицентре составила 6,6.

В Ташкенте в 21:48 во вторник ощущалось вертикальное землетрясение. В 21:49 толчки повторились - они носили горизонтальный характер и были довольно продолжительными.

Корреспонденты "Газеты.uz" сообщают, что многие жители и посетители торговых центров выбежали на улицу.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился в Афганистане. Его магнитуда составила 6,6, глубина очага - 220 км.

Расстояние от эпицентра до столицы Узбекистана составило 561 км в юго-восточном направлении. В Ташкенте землетрясение ощущалось с силой 5 баллов. Толчки такой силы не ощущались в столице уже много лет.

Какие сообщения получили пользователи смартфонов

Пользователи смартфонов с операционной системой Android получили уведомление о возможном землетрясении примерно за минуту. Так работает Центр безопасности Android. Google запустил эту систему летом 2020 года, для Узбекистана она стала доступна через год. Как это работает?

Вечером 21 марта на территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой от 4 до 6 баллов. Многие пользователи мобильных устройств с операционной системой Android впервые получили уведомления о возможных подземных толчках. Оно пришло примерно за минуту до землетрясения, кто-то получил его за несколько секунд до толчков.

Как работает система оповещения о землетрясениях

В систему Android, разработанную компанией Google, встроена программа раннего оповещения о землетрясениях. Она была разработана летом 2020 года и впервые протестирована в Калифорнии (США). Тогда Google анонсировал, что создаёт всемирную систему оповещений о землетрясениях.

Google подчёркивает, что её система - это не метод предсказания землетрясений. Но она способна очень быстро определить, что произошло сильное землетрясение (магнитудой выше 4,5), и оперативно оповестить большое число людей до того, как волна землетрясения дойдёт до них. Сообщение, которое приходит на телефон или другое устройство, означает, что землетрясение началось и подземные толчки, скорее всего, неизбежны.

В Калифорнии система основана на проекте ShakeAlert, разработанного совместно с Геологической службой США и другими организациями. Он использует около 1700 сейсмометров. За пределами США применяется другой метод. В Google выяснили, что каждое Android-устройство может служить мини-сейсмометром: установленные в них акселерометры (датчик изменения положения устройства в пространстве) чувствительны и к сейсмическим колебаниям.

С помощью алгоритмов Google может собрать данные с тысяч устройств, обработать их и удостовериться, что землетрясение действительно произошло, а затем рассылать оповещения. Система позволяет определить эпицентр и магнитуду землетрясения.

Летом 2021 года Google расширил свою систему оповещения о землетрясениях на другие страны, включая Узбекистан. Всего программа действует более чем в 90 странах.

Вице-президент по разработке Android Дэйв Бёрк в 2020 году публиковал видео, на котором показано, как телефоны пользователей в Южной Калифорнии фиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Жёлтые и красные точки на видео представляют собой ожидаемые локации P- и S-волн (первичные и вторичные, или продольные и поперечные волны).

Какое сообщение пришло пользователям в Узбекистане

Владельцы Android-устройств в Узбекистане получили сообщения, в которых сообщалось о местоположении предполагаемого эпицентра, его расстоянии от пользователя и вероятной магнитуде. В них также имелась информация о мерах безопасности и способах укрытия от разрушений.

Как включить оповещения о землетрясениях

Чтобы получать оповещения, на устройстве должен быть включён Wi-Fi или мобильный интернет.

Для настройки оповещений нужно:

Выбрать в меню "Безопасность и экстренные случаи", затем "Оповещения о землетрясениях".

Если не виден пункт "Безопасность и экстренные случаи", надо выбрать "Местоположение", затем "Дополнительно" и "Оповещения о землетрясениях".

Далее надо включить параметр "Оповещения о землетрясениях".

Возможно, будут приходить оповещения не обо всех землетрясениях поблизости. Также не исключено, что пользователь получит оповещение, но не ощутит подземных толчков.

Устройства с iOS

На телефонах iPhone и других устройствах, работающих на операционной системе iOS от Apple, встроенная система оповещений действует только в Калифорнии и Орегоне (штаты США), а также Японии.

При этом на iPhone можно установить сторонние приложения для отслеживания землетрясений. Найти их можно в магазине приложений путём поиска слова "землетрясение" (earthquake).

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Сурхандарьинская область: 5−6 баллов, 342 км.

Ферганская область: 5 баллов, 447 км.

Сырдарьинская область: 5 баллов, 493 км.

Джизакская область: 5 баллов, 496 км.

Андижанская область: 5 баллов, 500 км.

Самаркандская область: 5 баллов, 504 км.

Наманганская область: 5 баллов, 514 км.

Кашкадарьинская область: 5 баллов, 532 км.

Навоийская область: 5 баллов, 639 км.

Бухарская область: 5 баллов, 684 км.

Хорезмская область: 4−5 баллов, 1060 км.

Республика Каракалпакстан: 4 балла, 1184 км.