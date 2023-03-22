Международные эксперты МГЭИК выпустили доклад об оценке изменения климата

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила 6-й доклад об оценке изменения климата (ДО6).

В отчете содержится всесторонняя оценка состояния климата и воздействия деятельности человека на окружающую среду. В документе подчеркивается необходимость принятия немедленных мер по борьбе с изменением климата в уязвимых частях мира, включая регион - Восточной Европы, Кавказа и Центральной (ВЕКЦА).

Шестой оценочный доклад – так называемый Обобщающий доклад, станет основой для принятия политических мер по борьбе с изменением климата. Он также объединяет и обобщает выводы предыдущих отчетов, опубликованных МГЭИК в течение текущего цикла, который начался в 2015 году. Эксперты МГЭИК ранее предупреждали, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из возникших тенденций уже необратимы.

Отчет МГЭИК, основанный на последних научных исследованиях со всего мира, показывает, что изменение климата происходит с беспрецедентной скоростью и что основной причиной этих изменений является деятельность человека, особенно сжигание ископаемого топлива. В отчете также освещаются риски и последствия изменения климата, в том числе повышение уровня моря, более частые и интенсивные периоды сильной жары и учащение экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения и лесные пожары.

Кульминацией этого обобщающего доклада являются научные данные МГЭИК, которые представляют правительствам важные доказательства состояния климатического кризиса в это критическое десятилетие и должны служить предупреждением для загрязнителей о том, что их время истекло. Окно времени, позволяющее удерживать глобальные температуры ниже 1,5ºC, быстро закрывается. Текущие коллективные климатические цели ставят мир на путь 2,8ºC к 2100 году.

Быстрый и справедливый план поэтапного отказа от ископаемого топлива должен быть главным приоритетом для всех правительств при массовом увеличении инвестиций в возобновляемые источники энергии и меры по повышению энергоэффективности, при этом богатые страны должны значительно увеличить свою справедливую долю международного финансирования борьбы с изменением климата.

Ольга Бойко, координатор CAN ВЕКЦА

"Новый доклад МГЭИК собрал для нас уникальную информацию от профильных ученых с актуальными данными о состоянии климата. При этом, у нас уже есть все необходимые технологические возможности для зеленого энергетического перехода. Так почему же мы из года в год наблюдаем постепенное ухудшение климатического кризиса? Очевидно, что научных данных и технологий недостаточно. Нужны механизмы контроля на местном и национальном уровне. Кто понесет ответственность если очередная энергостратегия не выполняется? Такую функцию контроля должно выполнять гражданское общество. Там, где его притесняют сильнее всего, нет никаких успехов в климатической и энергетической политике. Второй вопрос – это финансы. Богатые страны должны эффективно помогать своими ресурсами тем, кто в этом нуждается. Именно наше поколение должно ответить на вопрос – допустим ли мы еще больше природных катастроф, смертей и войн, которые финансируются ископаемым топливом. Нет никого другого, кто бы занялся этим вместо нас."

Анна Кириленко, Глобальная лесная коалиция, Экологическое движение БИОМ, Кыргызстан

"Сегодня мы являемся свидетелями большого числа тревожных дискуссий вокруг темы изменения климата. Мы ждем выхода в свет важного документа: "Обобщающего отчета ДО6: Изменение климата", спорим по поводу того, остановимо ли и какими усилиями изменение климата, достижимы ли цели в 1,5 или 2 градуса и многое другое. Но давайте посмотрим в "корень вопроса" - что создает и регулирует климат? Это - естественная, живая биота, которая миллионы лет поддерживала условия необходимые для жизни, в том числе – климат. Для биоты не существует проблемы углекислого газа, она может компенсировать любое отклонение от нормы за период порядка десятка лет. Но проблема в том, что естественной биоты, "фабрик жизни", становится все меньше. Становится некому регулировать климат. Именно поэтому сегодня важно фокусироваться, и доклад говорит об этом, на срочной реализации комплексных решений, снижении нагрузки на окружающую среду, переходу на ВИЭ и, конечно, сохранению оставшихся малонарушенных экосистем, ведь именно они являются гарантом стабилизации условий существования жизни на планете".

Штефан Сингер, старший глобальный специалист по климатологии и энергетике, CAN International и глава делегации CAN в МГЭИК

"Предстоящий отчет МГЭИК представит отрезвляющую информацию о состоянии климатического кризиса, но мы знаем, что решения уже есть. Этот отчет должен мобилизовать правительства для того, чтобы предвидеть и действовать в направлении перехода к обществу, полностью основанному на возобновляемых источниках энергии, при поддержке решительных мер по повышению энергоэффективности, основанных на принципах справедливости и защите прав человека. Инвестиции в возобновляемые источники энергии означают быстрый отказ от ископаемого топлива и ядерной энергии и поэтапный отказ от них к середине века, чтобы обеспечить наименьший ущерб для климатической стабильности. В сводном отчете МГЭИК должны быть повторены ее недавние выводы о том, что возобновляемые источники энергии, особенно солнечная и ветровая, и меры по повышению энергоэффективности во всех секторах являются технологически, финансово и экономически основными средствами борьбы с изменением климата".

Петрова Людмила - директор ОО "Ангел" Атбасарского района, Казахстан

"Одним из ключевых моментов отчета МГЭИК является адаптация местных сообществ к климатическим изменениям, которые являются особенно уязвимыми и не понимают всех глобальных процессов. Наводнения, степные и лесные пожары, нехватка питьевой воды и слабый доступ к санитарии, падеж скота и снижение урожая впоследствии засухи приводят к ухудшению здоровья населения и снижение качества жизненного уровня в целом во многих сельских регионах Казахстана".

Булат Есекин, эксперт из Казахстана, лидер в области изменения климата, водных ресурсов и устойчивого развития

"В докладе показано, что все усилия-обязательства государств не смогут остановить климатический кризис. Время после Парижского соглашения показало, что "бизнес" не собирается менять приоритеты, имитируя прекращение природоразрушающей деятельности псевдопроектами типа посадки деревьев или секвестрации углерода. И мы - подавляющее большинство планеты - по-прежнему ставим свои экономические интересы на первое место, надеясь, что правительства или природа как-то с этим справятся. В то же время уже для многих очевидно, что одного лишь сокращения и абсорбции выбросов недостаточно: нужны срочные и решительные меры по восстановлению природных экосистем и биоразнообразия, требующие еще более кардинальных изменений, включая базовые глобальные и национальные законы, соглашения и системы, основанные на краткосрочном, отраслевом и ресурсном управлении. Климатический коллапс кажется неизбежным - всем нам нужно готовиться к адаптации - выживанию в условиях кризиса".

Святослав Забелин, лауреат премии Гольдмана-1993, Социально-экологический международный союз

"Наземные и морские природные экосистемы являются основой сохранения биологической жизни на Земле. Они существуют почти в неизменном виде миллионы лет, и все это время поддерживают стабильность климата, биохимические потоки, глобальную циркуляцию вод и многие другие процессы, незаменимые и необходимые для сохранения жизни на нашей планете. Ненарушенные природные экосистемы поддерживают температуру Земли, пригодную для жизни человека.

"Мы не можем решить наши проблемы на том же уровне мышления, на котором они были созданы", - Альберт Эйнштейн. Поэтому трудно надеяться решить климатическую проблему, возникшую из-за изменения состава атмосферы, за счет снижения выбросов парниковых газов. Человечество должно доверить биосфере решение этой проблемы, освободив как можно большие территории от ее экономического влияния и даже присутствия".

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) является ведущим международным органом, по оценке изменения климата. Он был создан в 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) для предоставления политикам регулярных научных оценок изменения климата, его последствий и потенциальных будущих рисков, а также для продвижения мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата. С момента своего создания МГЭИК подготовила четыре многотомных оценочных доклада, которые доступны в разделе "Доклады".

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)-

Это самая большая сеть климатических общественных организаций в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Сеть существует с 2008 года и является частью международной климатической сети Climate Action Network International, которая объединяет более 1500 общественных организаций в 130-ти странах.

На данный момент членами сети являются 59 НПО в 11 странах региона (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина).

Мы работаем для того, чтобы гражданское общество региона было сильным и организованным, чтобы страны ВЕКЦА внедряли политики, ведущие к климатической нейтральности и зеленой экономике, а между первым и вторым процессом была согласованность на основе климатической справедливости.