ГКНБ: В Джалал-Абадской области пресечена деятельность подпольных казино

На территории города Джалал-Абад и Сузакского района области пресечена деятельность сети незаконных игорных заведений действовавших под прикрытием компьютерных клубов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 17 марта задержаны отдельные организаторы и администраторы указанных подпольных заведений, ежемесячный оборот денежных средств каждого заведения составлял больше одного миллиона сомов. В кассах указанных подпольных заведений были обнаружены более 200 (двух ста) тысяч сом от незаконной деятельности в период за один день. Также, конфискованы в общей сложности около 40 компьютеров, с соответствующими программными обеспечениями, выполнявших роль игровых автоматов.

Вместе с этим, задержаны посетители в количестве 30 человек для выяснения обстоятельств их нахождения в указанных заведениях. По результатам с задержанными посетителями проведена профилактическая беседа о незаконной деятельности данных заведений.

В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие налоговые проверки и экспертизы.

Вместе с тем, в причастности к покровительству подпольных заведений подозреваются отдельные сотрудники правоохранительных органов области, в связи с этим продолжаются мероприятия по их установлению и привлечению к ответственности.

Следствие продолжается.