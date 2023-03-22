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Суд избрал меру пресечения Дуйшенбеку Зилалиеву

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Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека до 15 мая 2023 года. Такое решение принял судья Первомайского районного суда столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что ГКНБ был задержан бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По данным ведомства, установлено, что Дуйшенбек Зилалиев в 2017 году, обещав решить вопрос выдачи лицензии на месторождение с полезными ископаемыми, получил денежные средства в размере 50 тысяч долларов США от гражданина "Б.Р.". Однако, со стороны Зилалиева ранее взятые обязательства не были исполнены и полученные денежные средства не возвращены.


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URL: https://www.vb.kg/428182
Теги:
ГКНБ, задержание, Дуйшенбек Зилалиев
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