Суд избрал меру пресечения Дуйшенбеку Зилалиеву

Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека до 15 мая 2023 года. Такое решение принял судья Первомайского районного суда столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что ГКНБ был задержан бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По данным ведомства, установлено, что Дуйшенбек Зилалиев в 2017 году, обещав решить вопрос выдачи лицензии на месторождение с полезными ископаемыми, получил денежные средства в размере 50 тысяч долларов США от гражданина "Б.Р.". Однако, со стороны Зилалиева ранее взятые обязательства не были исполнены и полученные денежные средства не возвращены.