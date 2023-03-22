Антифриз ценой в 12 миллионов сомов

Верховный суд утвердил приговоры двух предыдущей инстанции в отношении 45-летнего бишкекчанина Дмитрия Г.

В 2018 году Дмитрий решил организовать у себя дома небольшой бизнес по производству и продаже антифриза. И привлек к этому бизнесу по крайней мере двоих хороших знакомых, у которых были деньги и доверительные отношения с ним, Дмитрием.

Сначала он уговорил первого потерпевшего предоставить ему все необходимое для "бизнеса": концентрат антифриза, канистры, крышки, этикетки, красители и присадки, а также тормозную жидкость – на весьма внушительную сумму в 129 828 долларов (9 067 188 сомов по тогдашнему курсу). Написал расписку в получении, после чего благополучно распродал товар, потратив деньги на личные нужды.

Второй потерпевший таким же образом лишился товаров на общую сумму 49 928 долларов (3 486 972 сома).

Свердловский районный суд приговорил Дмитрия Г. по совокупности статей УК к семи годам исправительной колонии общего режима с выплатой потерпевшим двенадцати с половиной миллионов сомов.

Бишкекский городской суд этот приговор изменил. Во-первых, суд учел, что подсудимый частично рассчитался с первым потерпевшим и на сегодняшний день должен ему "всего" 7 314 998 сомов. А во-вторых, посчитал, что, находясь на свободе, осужденный скорее сможет найти оставшуюся сумму. Решение Бишкекского горсуда – четыре года пробационного надзора с выплатой 10 801 970 сомов.

Верховный суд этот приговор оставил в силе.