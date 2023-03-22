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Мэрия прокомментировала новость по поводу строительства в столичном парке

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- Бермет Таалайбекова
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Бишкекская мэрия прокомментировала новость по поводу строительства в парке Панфилова. По информации администрации парка, на огороженной территории строится детский кафетерий. Объект возводится в соответствии со всеми нормами, а прилегающая территория благоустраивается. Уже высажено 24 можжевельника и планируется новый газон.

"Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" разработало новый дизайн клумб рядом с галереей художников. На основании нового проекта со стороны предприятия проведена пересадка роз с клумбы в сторону памятника Бишкек баатыру. На данный момент проводятся работы по подготовке участка к ландшафтному дизайну.

В 2021 году со стороны муниципальной администрации Свердловского района совместно МП "Тазалык" установлены бетонные вазоны для ликвидации стихийной торговли возле мини-рынка "Ак-Эмир"", - говорится в сообщении муниципалитета.

Мэрия просит горожан доверять информации из достоверных источников.


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URL: https://www.vb.kg/428186
Теги:
мэрия, строительство, парк, Бишкек
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