В Бишкеке оштрафовали нарушителей правил благоустройства

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством усиливает контроль по выбросу ТБО в неустановленных местах. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, инспекторы с раннего утра проводят рейдовые мероприятия и разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами о недопущении выброса мусора на прилегающей территории.

За утро они обошли порядка 182 функционирующих объектов и установили факты выброса мусора возле своих офисов и на проезжую часть улицы.

В районе рынка "Аламедин" зафиксировано сразу три факта нарушения правил благоустройства. Недобросовестными оказались точка быстрого питания "Эки дос", горожанин Каскеев А. и аптека "Саян Фарм". Также санитарные нормы нарушили жители улицы Т.Молдо Макаренко Е.Р., Лурова Р.Р. На них составлены протоколы по части 1 статьи 115 Кодекса КР "О правонарушениях" от 5 тысяч 500 до 17 тысяч сомов за выброс бытового мусора в неустановленных местах.

За не содержание прилегающей территории в надлежащем состоянии по статье 114 понесут ответственность индивидуальный предприниматель Мунарбек к. С. по улице Кулиева № 29, копания "Аалам", горожанин Бенрдикеев Н.Б. по улице Ден Сяопина, №10, житель улицы Сыдыкова, №131 Рысбекова А. Им грозит штраф от 3 до 13 тысяч сомов.

Мэрия столицы напоминает, что хозяйствующие субъекты, фирмы и компании, а также частные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, в обязательном порядке должны заключать договоры с мусоровывозящими компаниями. В противном случае инспекцией будут приниматься меры как в отношении физических, так и юридических лиц.