Жилому массиву "Ак-Бата" Свердловского района 20 лет!

Накануне жители отметили 20-летие жилого массива "Ак-Бата". Жителей поздравили представители акимиата и депутаты Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Для горожан организован праздничный концерт и национальные игры: аркан тартыш, таяк тартыш.

От акимиата вручили благодарственные письма председателям квартальных комитетов. Также депутаты Бишкекского городского кенеша подарили юрту.

Справка: Жилой массив "Ак-Бата" основан в 2003 году. С момента основания муниципалитет столицы построил там школы, детские сады, центры семейной медицины, почтовые отделения, игровые детские площадки".